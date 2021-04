Pokretanje i brzo urušavanje kontroverzne europske Superlige za Net.hr prokomentirao je slavni hrvatski nogometaš Branko Strupar

Odluka šest engleskih klubova Manchester Cityja, Arsenala, Manchester Uniteda, Tottenhama, Liverpoola i Chelsea da napuste Superligu samo 48 sati nakon njenog osnivanja, zbog čega sad cijeli projekt dolazi u pitanje, izazvala je brojne pozitivne reakcije.

Nakon toga je u zajedničkom priopćenju Real Madrida, Atletica, Barcelone, Juventusa, Milana i Intera, klubova koji su ostali članovi tog natjecanja, navedeno je kako će se nastaviti s organizacijom tog projekta.

“Unatoč objavi istupanja engleskih klubova, na što su bili prisiljeni pod pritiskom koji je nad njima izvršen, mi smo uvjereni da je naš prijedlog potpuno u skladu sa zakonom i normativom Europske unije što je danas potvrđeno sudskom odlukom (u Madridu) koja štiti Superligu”, navedeno je u zajedničkom priopćenju Real Madrida, Atletica, Barcelone, Juventusa, Milana i Intera.

Očekivano

“S obzirom na aktualnu situaciju, razmislit ćemo o najadekvatnijim koracima kako bi smo remodelirali ovaj naš projekt, uvijek imajući na umu cilj da navijačima ponudimo najbolje moguće iskustvo te potenciramo isplate solidarnosti čitavoj nogometnoj zajednici”, dodali su u priopćenju.

Za komentar tih događanja razgovarali smo s Brankom Struparom, proslavljenim hrvatskim napadačem koji je od 1999. do 2003. godine bio član engleskog Derby Countyja i ima veliko iskustvo igranja u Engleskoj i dobro razumije nogometnu kulturu na Otoku.

“Mislim da je to bilo za očekivati. Od prvog trenutka nisam bio za Superligu koja je napravljena za velike i bogate, a nisu razmišljali o drugim, pod navodnicima manjim, klubovima. Uopće me ne iznenađuje da ne prolazi i baš mi je drago da se to dogodilo”, prokomentirao je Strupar.

Osnivač i predsjednik novonastale Superlige, predsjednik Reala Florentino Perez, nikada nije skrivao da je financijska dobit glavni razlog za pokretanje tog elitističkog i zatvorenog natjecanja, a sada je postalo jasno da većina tih klubova nije imala ni drugog izbora.

‘Zašto bi oni uopće bili tamo?’

Svi osnivači Superlige nalaze se u velikim problemima, a sveukupni dug svih klubova iznosi čak 8.6 milijarde eura. Najviše duguje londonski Tottenham, koji je već objavio da neće igrati Superligu – 1.3 milijarde eura. Slijede ga Barcelona s 1.2 milijarde pa Real Madrid sa 750 milijuna…

“Po kojim normativima bi Tottenham uopće išao u tu Superligu? Ne razumijem kako se to uopće rangiralo. Zna se što je bio primarni cilj – namaknuti novac. Ali kažem, to je bilo nekorektno prema ostalim klubovima, prema navijačima. Čar nogometa se gubila. Ponavljam drago mi je da se to dogodilo, prije nego što je krenulo da se ugasilo”, prokomentirao je Strupar pa rekao u čemu je glavna razlika u nogometnoj kulturi u Engleskoj i ostatku Europe:

“Engleska je kolijevka nogometa, tamo je navijanje za svoj klub božanstvo, religija. Oni previše vole svoje klubove da bi se takve stvari događale, da im to oduzmu. Izgubilo bi čar, navijači, a i neki igrači odmah su od starta bili protiv. Engleska je specifična zemlja i kad god se predloži neka “NBA” ideja za takvu Superligu, to je kao da si im nož zabio u srce. Tako da mi je drago što se ništa od toga nije dogodilo, barem za sada, a vjerujem da neće niti biti.”

Ostaje gorak okus

Strupar je za kraj rekao što misli o budućnosti kontroverzne Superlige.

“Cijela priča će završiti dobro, čim su se povukli. Ali ostat će neki gorak okus kad su već tih šest najboljih klubova prihvatili poziv, ali valjda su vrlo brzo prosudili da to nije dobar potez. Drago mi je da su to napravili i vratili dobru vjeru navijačima. Nije bilo lijepo kad su to napisali, ali valjda im je došlo, kako mi kažemo, iz ‘gu*ice u glavu'”, zaključio je.