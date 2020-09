Urugvajski napadač Luis Suarez (33) potpisao je u petak dvogodišnji ugovor sa španjolskim nogometnim prvoligašem Atleticom iz Madrida u koji je stigao iz Barcelone.

Suarez je u Atletico stigao bez odštete nakon što je s Barcelonom dogovorio raskid suradnje, no madridski sastav bi mogao platiti katalonskom i do šest milijuna eura ovisno o bonusima.

“Dolaskom Suareza, Atletico je dobio odličnog golgetera s bogatim iskustvom u Europi”, objavio je Atletico.

1 – Luis Suárez has become the first player to score and assists on his LaLiga debut for Atlético de Madrid in the 21st century and also the first debutant to score a brace for the Red-And-Whites. Spectacular. pic.twitter.com/0dpYvoorxw

