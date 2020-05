Hrvatski reprezentativac namjerava odraditit ugovor do kraja

Dokapetan hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Rakitić rekao je u utorak tijekom razgovora za španjolsku radijsku postaju COPE kako predsjednik Barcelone nije razgovarao s njime oko njegovog statusa u klubu, no da bi bilo lijepo da porazgovaraju o tome jer on želi ostati u vodećoj momčadi prvenstva.

Rakitić ima ugovor do 30.lipnja 2021. godine, a posljednjih tjedana su mediji nagađali o njegovom mogućem odlasku na kraju sezone, jer ga klub navodno želi prodati ili razmijeniti u nekom od velikih transfera.

“Već dvije-tri godine se nalazim u istoj situaciji, a ne samo posljednjih tjedana. Moje mišljenje se nije promijenilo. Imam veliku želju nastaviti trenirati sa suigračima, pripremiti se za nastavak prvenstva. Nakon toga ostaje nam malo utakmica tijekom kojih možemo osvojiti puno toga pa zbog toga želim biti na maksimalnoj razini”, rekao je 32-godišnji Rakitić.

Do kraja prvenstva je ostalo 11 kola, a vodeća Barcelona ima dva boda više od Real Madrida. U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka odigrala je 1-1 kod Napolija pa je u konkurenciji za plasman u četvrtfinale te moguće osvajanje i tog trofeja.

“Nakon toga ćemo vidjeti. Kao što sam uvijek govorio, kada se potpiše ugovor nastoji se ispuniti do kraja. To je moja namjera. Miran sam, nemam nikakvu informaciju od kluba ili trenera koja bi ukazivala na drugačije namjere. Razumijem da se (u javnosti) govori puno o tome. Ovi mjeseci će sada biti drugačiji, specifični, ali miran sam i nastavljam s istom idejom”, dodao je vezni igrač iza kojega je 299 utakmica za Barcelonu.

O trenutačnoj situaciji

Klub nije demantirao niti potvrdio medijska nagađanja, a Rakitić kaže kako mu sadašnja situacija “nije nova” te da je na nju “navikao”.

“Naravno da bih više bio volio da je predsjednik, ili Abidal (sportski direktor), ili netko drugi istupio i rekao ‘nemamo o čemu razgovarati’, ali također se ništa ne bi bitnije promijenilo. Dobro se osjećam, zadovoljan sam, svakog jutra dolazim na treninge s velikom željom, a to je najvažnije”, istaknuo je.

Predsjednik Josep Maria Bartomeu koji mu je prošle sezone odbio dati novi ugovor, nije ga zvao da razgovaraju o medijskim napisima.

“Ne. U ovom trenutku još uvijek nismo razgovarali. Nemam nikakvih vijesti. Predsjednik još uvijek može razgovarati sa mnom… Naravno da bi to bilo lijepo, biti u kontaktu, porazgovarati općenito o svemu. Bez obzira na to, moja ideja se ne mijenja. Bio sam nekoliko puta u kontaktu s Abidalom, ali to je više bilo informativnog karaktera, kad smo se vratili treninzima. Miran sam, nemam nikakvih negativnih misli. Zadovoljan sam što smo se vratili na treninge i da mogu dati sve od sebe na terenu“, ispričao je Rakitić.

Analiza medija

Njegove riječi izazvale su reakciju katalonskih medija. Mundo Deportivo nabrojao je razloge zbog kojih Rakitić ne želi napustiti Barcelonu.

“Vjeruje u svoje mogućnosti i zbog toga mu se ne žuri razgovarati o budućnosti jer mu ugovor vrijedi još godinu dana i u dresu Barce želi se okititi još pokojim trofejem. Zato ne prihvaća da bude protagonist neke razmjene igrača”, navodi MD te dodaje kako je vrlo miran sa sportske strane jer je kod Setiena opet postao važan dio momčadi te mu se minutaža povećala.

“Svjestan je kemije koju ima s trenerom. Quique ga uvijek hvali, a kako je kod njega dobio puno više prilika to mu je ostavilo prostora za razmišljanje kako bi u nastavku prvenstva i Lige prvaka mogao imati veliku ulogu. Rakitiću ugovor istječe 2021., a želja mu je, prema tvrdnjama onih koji ga poznaju, osvojiti još jednu Ligu prvaka s Barcelonom”, završava tekst.

Novinar katalonskog sporta, Lluis Mascaro pak tvrdi da je Rakitić lani trebao prihvatiti neku od ponuda koje je lani imao na stolu.

“No, on je htio ostati i pogriješio je. Iako ga je Setién opet učinio važnim dijelom momčadi, do tada je odigrao samo 40% vremena. Njegov trag u Barceloni je nesumnjivo spektakularan, ali zbog svega što se događalo ove sezone čudno je da želi ostati do kraja ugovora pogotovo što ga klub se klub pokušava riješiti. Rekao je da želi razgovarati s predsjednikom Bartomeuom. Zašto? Ugovor mu istječe za godinu dana i klub želi nešto zaraditi na njemu ili ga dati kao dio razmjene igrača. Međutim, odlazak iz Barcelone dosta je skup. Jako, A spoznaja da ti je vrijeme prošlo još više. Rakitić se zbog toga mora držati profesionalizma kojeg je pokazao u prvih pet godina i dostojno prihvatiti odlazak iz kluba. Ako će pružati otpor i držati se ugovora mogao bi se osuditi na klupu”, poručuje Sport.