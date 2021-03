ZAŠTO ON NIJE MEĐU DALIĆEVIM VATRENIMA? Mladi reprezentativac Hrvatske bolji asistent od Messija i trenutno je drugi po efikasnosti u Europi

Mladi hrvatski reprezentativac, Borna Sosa, ove sezone igra u vrhunskoj formi u dresu svog Stuttgarta. Prošle sezone nije se baš naigrao, kako zbog povrede tako i zbog podužeg hvatanja forme, ali zato je ove sezone jedan od najboljih lijevih bočnih u Bundesligi.

Sosa je jedan od najzaslužnijih za dobru poziciji Stuttgarta ove sezone u ligi. Stabilni su na sredini ljestvice Bundeslige, a Sosa je ove sezone uspio skupiti osam asistencija, a čak sedam njih uspio je namjestiti baš u ovoj 2021. godini.

Sosu krasi vrhunski centaršut, prodornost i moć ponavljanja, a trenutno je možda i najvažniji igrač u svojoj momčadi. Koliko je Sosa dobar najbolje govori i CIES-ov izvještaj o najboljim asistentima u “ligi pet”.

Hrvat ima jednaki broj asistencija kao i Lionel Messi, Thomas Muller i Toni Kroos, ali Sosa je ispred njih jer je svoje asistencije isporučio puno brže od kolega iz ostalih klubova. U prosjeku asistira svakih 126.3 minute. Bolji od njega je jedino Filip Kostić koji asistira svakih 130 minuta i ima na svom kontu devet asistencija. Pitamo se samo kako to da Sosa s ovakvim brojkama i top-formom još uvijek nije u reprezentaciji…

Super Filip #Kostic 🇷🇸 (@Eintracht) leads the big-5⃣ league table for most assists since 1st January 2⃣0⃣2⃣1⃣ as per @OptaPro data 🧮 Aleksandr #Golovin 🇷🇺 (@AS_Monaco) best ratio per minute played 👏 More exclusive ⚽️ data ➡️ https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/MUoFKwAZOi

— CIES Football Obs (@CIES_Football) March 31, 2021