Nogometaši zagrebačkog Dinama u prvoj su utakmici osmine finala Europske lige izgubili na gostovanju kod Tottenham Hotspura sa 0-2 (0-1). Oba gola za Tottenham postigao je Harry Kane u 25. i 70. minuti.

ENGLESKI MEDIJI NAKLONILI SE JUNAKU SPURSA: Slavni BBC istaknuo podatak koji će Modre posebno zaboljeti

Kapetan Tottenhama u 25. minuti spremno je dočekao odbijanac nakon što je pokušaj Lamele zaustavila vratnica, dok je u 70. minuti iskoristio lošu reakciju Teophile-Catherinea koji mu je praktički primirio loptu za udarac sa 10-ak metara. Kane je tako došao do 26 pogodaka u svim natjecanjima ove sezone, što je više nego što je dao u prethodne dvije. Ukupno je u Europskoj ligi dao osam golova. Niti jedan igrač nije dao više od njega u jednoj sezoni u ovom natjecanju.

A koliko je dobro odigrao ovaj igrač vrijedan 120 milijuna eura, da kle više nego cijela momčad Dinama (103,35 milijuna eura) govore sljedeći podaci:

Harry Kane put in another brilliant performance for Tottenham this season, this time against Dinamo Zagreb:

U 84. minuti dao je sva gola iz ukupno tri udarca prema golu, imao je dva ključna dodavanja, jedan uspješan dribling i četiri osvojena duela.

Harry Kane has now scored eight goals for Tottenham in this season's #UEL, no player has netted more for the club in a single European campaign.

Another record for the Spurs striker. 🥇 pic.twitter.com/6NGLApcwBN

