Tamošnji Savez objavio je zašto je to napravio

Borussija Dortmund u utorak navečer izgubila je od Manchester Cityja 2:1 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka. Izvrsnu utakmicu u redovima poražene momčadi u Manchesteru odigrao je mladi norveški napadač Erling Haaland, za kojega se pretpostavlja da će napraviti veliki transfer u redove nekog europskog velikana ovoga ljeta.

No nakon utakmice malo je bilo govora o njegovoj predstavi koliko o potezu poslije susreta. Naime, rumunjski sudac Octavian Sovre, zamolio je Norvežanina da mu se potpiše u njegovu sudačku knjižicu. Ili se to tako barem činilo što možete pogledati ovdje.

Taj postupak pomoćnog suca nije dobro sjeo stručnim komentatorima BT sporta koji su ga iskritizirali u studiju.

“Ovo ne izgleda dobro, možeš biti fan, ali nikada ne smiješ tražiti autogram pred drugim igračima”, prokomentirao je Owen Hargreaves, a Joleon Lescott, bivši igrač Cityja je poručio:

Haaland's signed cards will go to an auction to help people with autism.

That's why Romanian ref Sovre was running after Erling last night at the Etihad. #MCIBVB #bvb pic.twitter.com/QcOcNh90jQ — Emanuel Roşu (@Emishor) April 7, 2021

“Nikada nije dobar trenutak da sudac traži igrača autogram jer oni u tom trenutku ne izgledaju dobro. Ovo je bio djetinjasti potez.”

According to Romanian FA, referee Octavian Sovre requested Erling Haaland’s autograph to raise funds for an autism centre he helps with. #RoyalSports #SportsCenter pic.twitter.com/ge4ZhxtG2K — Fancy Di Maria (@FancyDiMaria_) April 8, 2021

Međutim, sada je procurilo što stoji iza ovog poteza Rumunja. Tamošnji Savez objavio je kako je Sovre tražio autogram kako bi ga prodao na aukciji i tako prikupio novac za pomoć djeci s autizmom. Sovre duže vrijeme surađuje s centrom koji pomaže djeci i ovog puta se odlučio na neobičan potez kojeg su mnogi unaprijed osudili.