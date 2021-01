Španjolski list Marca analizirao je specifičnu situaciju u kojoj se srpski nogometaš nalazi

Dvadesettrogodišnji napadač Luka Jović postao je najskuplji nogometaš iz Srbije kada je 2019. godine za 60 milijuna eura prešao iz njemačkog Eintrachta u redove španjolskog giganta Real Madrida.

U REALU SU SE NAPOKON RIJEŠILI JOVIĆA: Vraća se u klub u kojem je pod hrvatskim trenerom igrao najbolji nogomet u životu

On je u Madrid stigao nakon sjajne sezone u Frankfurtu i u Realu su se nadali da će biti naslijednik slavnog francuskog napadača Karima Benzeme. No, to se nije ostvarilo i Srbin e uspio opravdati očekivanja pa ga je u zimskom prijelaznom roku Real poslao na posudbu do kraja sezone u njegov bivši klub, Eintracht.

Sedmi najskuplji u Realovoj povijesti

Španjolski list Marca, blizak Real Madridu, u srijedu je objavio tekst s naslovom “Jović, jedna od Realovih najgorih kupovina: Ovo su razlozi zašto nije zasjao u Madridu” u kojem se bavi razočaravajućom epizodom srpskog nogometaša u španjolskom velikanu.

“Loši nastupi 23-godišnjaka u Madridu, zajedno s velikom svotom koja je plaćena za njega , čine ga jednim od najgorih transfera koje je Real Madrid ikad napravio. Jović je sedmi najskuplji transfer u povijesti kluba, a samo su Eden Hazard, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Kaka, James Rodriguez i Zinedine Zidane bili skuplji od njega. Kada je Jović stigao, smatrali su ga jednim od najperspektivnijih igrača u Europi, ali nije se uspio prilagoditi životu na Santiago Bernabeuu”, naglašava Marca pa analizira zašto Jović nije uspio:

“Postoji puno razloga zašto Jović nije imao kontinuitet, i na terenu i izvan njega, ali no je polako, ali sigurno padao u slekciji igrača Zinedinea Zidanea. Jović se ne bori samo sa španjolskim, već je i zbog svojeg hladnog i sramežljivog karaktera postao periferna figura u grupi. Njegov je učinak vrlo loš za napadača od 60 milijuna eura: 32 utakmice, dva gola i dvije asistencije. Sada, s ovom posudbom u Eintracht, Real Madrid se nada da će Jović ponovno steći svoje samopouzdanje i, što je najvažnije, golgeterski instinkt.”

[PROMO] Najbolje koeficijente i 100% bonusa na uplate do 1000 kuna potražite u kladionici Germania.