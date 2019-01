ZAŠTO JE ČERVAR TEK SAD ODLUČIO POZVATI SLIŠKOVIĆA? Mnogima nije bila jasna odluka izbornika, ali možda se odgovor krije u ovom

U ovom trenutku su ispred Hrvatske Njemačka i Francuska sa po pet bodova, ali uz utakmicu više koju su odigrali u subotu.

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar napravio je prvu zamjenu igrača uoči prve utakmice drugog kruga natjecanja na Svjetskom prvenstvu i za dvoboj s Brazilom prijavio lijevog vanjskog igrača Ivana Sliškovića, dok će na tribinu preseliti kružni napadač Krešimir Kozina.

Da će doći do ovakvog scenarija ranije su naslutili Petar Metličić i Hrvoje Horvat. Iz njihovih riječi tako se može naslutiti zašto je Červar čuvao Dliškovića za drugu fazu, što je iznenadilo mnoge rukometne znalce.

Faktor iznenađenja

“Slišković je do prije tri godine, dok se nije razbolio bio praktički naš prvi lijevi bek. Bio je veliki potencijal da naslijedi Lackovića. Nažalost došla je bolest i sad se polako vraća. U Njemačkoj po mojim informacijama igra jako dobro. Ja sam siguran da će Lino nekoga ubaciti. Bičanića protiv Španjolske nije ni koristio. Mislim da Duvnjak sam, i da Karačić igra lijevog beka, to protiv Njemačke i Francuske neće proći. Tu trebaš imati jednog igrača razbijača koji će uz Stepančića na drugoj strani zabiti par laganih golova. Ja vjerujem da je Lino svjestan toga i pretpostavljam da je to bio njegov plan. Da igrač kojega ubaci u drugom krugu bude faktor iznenađenja”, rekao je Metličić za Dalmatinski portal.

Trener Nexea izjavio je prije nekoliko dana za Sportklub kako ga je izbornik iznenadio jer je u posljednji tren otpisao Sliškovića za prvi krug.

Recept za Nijemce i Francuze

“Nisam u stožeru pa ne znam što se točno događalo, ali Slišković igra vrlo dobro ove sezone i dojma sam da bi trebao biti u sastavu. Mislim da će nam protiv visokih i masivnih obrana Francuske i Njemačke trebati jedan visoki vanjski s odličnim udarcem i mogao bi Červar napraviti izmjenu prije drugog kruga”, kazao je.

Hrvatski rukometaši su u drugi krug prenijeli maksimalna četiri boda, a protiv Brazila će od 18 sati u Lanxess Areni u Koelnu tražiti put prema novoj pobjedi kojom bi se zadržali na prvom mjestu ljestvice u skupini I.

U ovom trenutku su ispred Hrvatske Njemačka i Francuska sa po pet bodova, ali uz utakmicu više koju su odigrali u subotu. Francuska je pobijedila Španjolsku sa 33-30, a Njemačka je bila bolja od Islanda sa 24-19.

Hrvatsku nakon dvoboja s Brazilom već u ponedjeljak (20.30 sati) čeka utakmica protiv domaće reprezentacije. U posljednjem kolu naša će reprezentacija u srijedu, 23. siječnja (18 sati), igrati protiv Francuske.