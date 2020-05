Klasična desetka otišla je u povijest

Nakon što je prošlog tjedna jedna televizija is Srbije emitirala dio intervjua sa Zvonimirom Bobanom u kojem se osvrnuo na događanja 13. svibnja 1990., oglasio se i sam legendarni kapetan te je pojasnio o čemu je riječ.

“Riječ je o intervjuu koji sam dao još prije više od tri godine, povodom premijernog prikazivanja filma o Čileancima pa je sada dio tih izjava ponovno pušten u eter”, rekao je Boban za Sportske.

Sada je pak N1 odlučio emitirati cijeli taj intervju koji je dao Gradi Brankoviću u Cirihu dok je radio u Fifu. Zanimljiv je bio dio u kojem se osvrnuo na nestanak desetke u modernom nogometu. Branković je ustvrdio da je se to dogodilo odlaskom Zidanea s velike scene.

“Nestala je i devetka. Nogomet je i danas lijep. Vidio sam strašno debrih utakmica. Nogomet je danas zanimljiv i lijep i imamo briljantnih igrača koji su rođeni kao desetke, ali zbog načina na koji se danas igra njima je jako teško biti stvarna desetka pa su uvijek nekakav devet i pol ili deset i pol. Ne možeš više biti ona desetka koja je šef na terenu, koja uzima sve lopte i distribuira, koja određuje sve ritmove igre i za koje se vežu sve akcije. U kolektivnom nogometu to više nije moguće tako da se desetka sudarila od zid modernog nogometa. Još 80-ih za vrijeme Sacchija i sistema 4-4-2 nagovijestio se gubitak tog mjesta u nogometu iako ga se s vremena na vrijeme vraćalo. Ali to su bile uglavnom one desetke koje mogu biti i osmice,ali i četvorke. Ona klasična ‘naška’ ona nije imala odgovornost u defenzivi. U modernom nogometu to je neprihvatljivo jer se gubi ravnoteža momčadi. To se dogodilo. One desetke koje su mogle dati momčadi strukturu u zonskoj obrani poput Zidane, mene, ne uspoređujem se s njim… ili Seedorfa, onda možeš egzistirati. Nisam trebao sebe ni spomenuti”, pojasnio je Boban.