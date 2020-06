ZAŠTO BAYERN NIJE OTKUPIO PERIŠIĆA? Talijani imaju zanimljiv odgovor, evo kakva je situacija s Vatrenim

Posao je trebao biti gotov do kraja prošlog mjeseca

Zašto Bayern nije otkupio Ivana Perišića i što stoji iza toga, pita se u utorak talijanski Calciomercato. Bayern je prema otkupnoj klauzuli imao rok do 31. svibnja kako bi uplatio 20 milijuna eura i zadržao Perišića, no ništa se nije dogodilo.

“Drugačija je to priča od one između Maura Icardija i PSG-a, ali to nije iznenadilo nikoga u Interu jer su ekonomska kriza nakon koronavirusa i nastavak sezone u Njemačkoj vodili u tom smjeru. Je li sve propalo? Nije, samo je potrebno malo više vremena kako bi se postigao dogovor. Klubovi su u odličnim odnosima i došlo je do virtualnog rukovanja između vodstva klubova kako bi se omogućili Bayernu da kasnije otkupi Perišića”, navode Talijani.

“Inter računa da će zaraditi na Hrvatu, koji im nije prioritet za iduću sezonu. Optimistični su jer se Flickov Bayern bori na svim frontovima i bit će im potreba u utrci za trofeje. Inter bi ga mogao pustiti za nižu cijenu jer ga Antonio Conte nema u svojim planovima, a i Hrvat bi također htio ostati u Bavarskoj. Znakovi su povoljni i klubovi bi se trebali uskoro dogovoriti”, zaključuju.