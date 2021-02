ZAMJENA DOMAĆINSTVA NA POMOLU: Dinamo prvu utakmicu protiv Tottenhama ipak ne igra u Zagrebu?

Nogometaši zagrebačkog Dinama u osmini finala Europske lige igrat će protiv Tottenhama odlučeno je na ždrijebu koji je u petak održan u sjedištu Europske nogometne federacije (UEFA) u Nyonu.

Prema rasporedu prvu utakmicu osmine finala Modri bi trebali igrati 11. ožujka u Zagrebu s početkom u 21 sat, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Londonu.

Međutim, sada se čini da će najvjerojatnije doći do promjene domaćinstva pa bi Dinamo prvi susret trebao igrati u Londonu, a uzvrat u Zgrebu. Uefa će u ponedjeljak donijeti konačnu odluku.

🗞[@ESPNFC] | Tottenham Hotspur’s Europa League tie against Croatian side Dinamo Zagreb will be reversed so it does not clash with Arsenal’s European game against Olympiakos.

⚪️Spurs will now play their home leg first on March 11th.#THFC #COYS pic.twitter.com/pLt7NcrCX4

— Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) February 27, 2021