ZAMALO KATASTROFALNA NOĆ ZA DARIJA ŠARIĆA: Pogledajte kakav je kaos Hrvat napravio u zadnjim sekundama, navijači ga razapinju

Hrvatski košarkaš Dario Šarić konačno je dobio nešto veću minuažu, a čak je startao i u početnoj petorci, ali nažalost nije ju baš dobro iskoristio i zamalo je koštao svoju momčad pobjede. Phoenix je na kraju vrlo tijesno slavio sa 118:117 protiv Portlanda, a Šarić je zamalo bio tragičar.

Hrvat je skupio u 31 minutu 12 poena uz vrlo slab šut 4/12, trice 1/4 i slobodna bacanja 3/6, a tome je pridodao i pet skokova, jednu ukradenu loptu, jednu asistenciju i dvije izgubljene lopte.

No, Šarić je kaos izazvao na samom kraju utakmice kada je promašio čak tri slobodna bacanja, koja su mogla prelomiti utakmicu u korist protivnika. Minutu prije kraja promašio je prvo bacanje i pogodio drugo te je smanjio zaostatak na 115:114. Onda se Phoenix obranio i Šarić je dobio šansu da preko slobodnih bacanja donese preokret. Promašio je oba.

Šarićevo bacanje pogledajte OVDJE.

Sreća za njegovu momčad da je otprilike istog šuterskog raspoloženja bio i Robert Covington koji je također promašio oba slobodna bacanja i to pet sekundi prije kraja, a Devin Booker je 2.4 sekunde prije kraja bio dovoljno smiren da ubaci oba slobodna bacanja i donese Phoenixu pobjedu.

Monty told Dario Saric to move on to the next play after he missed those FTs. Said it happens to everyone and liked his effort defending and keeping Nurkic/Kanter off the glass

— Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) May 14, 2021