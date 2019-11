Šuker navodno broji posljednje dane na čelu Hrvatskog nogometnog saveza

Ovaj tjedan u medijima se pojavila priča da će vrlo brzo doći do promjene na čelu Hrvatskog nogometnog saveza, da će s pozicije predsjednika otići Davor Šuker, a na tom mjestu bi ga trebao naslijediti Marijan Kustić.

KONAČNI OBRAČUN U HNS-U: ‘Fronta protiv Šukera samo jača, Savez je bojno polje i djeluje u nenormalnim okolnostima’

Nepravomoćna presuda za klevetu

Za komentar stanja u HNS-u nazvali smo Ivana Brlekovića, bivšeg dopredsjednika Saveza, koji je ove godine nepravomoćno osuđen za klevetu zbog tvrdnji izrečenih u jednom intervjuu.

“Ja sam tu u specifičnoj situaciji jer je nedavno protiv mene donesena nepravomoćna presuda da sam oklevetao predsjednika Saveza i britanskog državljanina Davora Šukera oko njegovog načina vođenja HNS-a. Naravno, presuda još nije pravomoćna pa ćemo vidjeti kako će sve završiti. Postoji još Ustavni sud, Europski sud za zaštitu ljudskih prava… Veliki sam optimist”, rekao je na početku razgovora za Net.hr.

‘Njegovo vrijeme je isteklo’

Brleković je kritičan prema načinu na koji je Šuker vodio HNS.

“Ja sam rekao Davoru Šukeru da neće na mjestu predsjednika HNS-a dočekati pravomoćnost presude i izgleda da će se to proročanstvo ostvariti, da je njegovo vrijeme isteklo, ali po meni je nažalost malo predugo trajalo. Bez obzira na briljantan uspjeh reprezentacije na Svjetskom prvenstvu i dalje stojim kod tvrdnje da je u njegovo vrijeme Hrvatski nogometni savez vođen na vrlo loš, zastario i nadasve netransparentan način.”

Situacija koja pokazuje Šukerov status

“Osim toga, kada govorimo o uspjehu u Rusiji, za to prije svega treba zahvaliti igračima, izborniku Zlatku Daliću i sreći koja nam je pomogla u utakmicama koje su odlučivali jedanaesterci. Šukera gotovo nije niti bilo, niti se čulo za njega na Svjetskom prvenstvu. Koliki je bio njegov doprinos moglo se vidjeti kod prijema nogometaša kod predsjednice”, izjavio je Brleković i rekao da taj događaj dobro pokazuje kakav je Šukerov status.

“Kada ste na prijemu kod državnika, onda u pravilu riječ vaše organizacije preuzima predsjednik, a u ovom slučaju nije govorio Šuker nego izbornik Zlatko Dalić. Za mene je to bio indikator njegove pozicije i na kraju krajeva njegovih kapaciteta i mogućnosti”, prokomentirao je.

Mnogo se govori o tome kako će Šukera na poziciji predsjednika zamijeniti izvršni direktor Marijan Kustić.

Politika odlučuje

“Pa kako bi Šuker mogao voditi Savez? On je britanski državljanin, ne živi u Hrvatskoj, on tu i tamo dođe u Hrvatsku. Ne može se Hrvatski nogometni savez voditi iz Las Vegasa, Londona ili destinacija gdje gospodin uglavnom boravi. Prema tome, gospodin Kustić kao izvršni direktor mora voditi Savez. Ne poznajem tog gospodina toliko dobro da bih mogao donositi neku studioznu ocjenu, ali ne mogu ništa loše reći protiv čovjeka”, izjavio pa poručio što će biti najvažnije u cijeloj situaciji.

“I ovdje će ključnu ulogu odigrati politika. Neće osnovne jedinke nogometa u Hrvatskoj, a to su klubovi, birati predsjednika Saveza, nego će ga birati politika. I tako će ga dugo birati dok ne dođe do preustroja, a za to mora doći do promjene Zakona o sportu, o čemu opet odlučuje politika. To je začarani krug. Određena politička grupacija i dalje ima kontrolu u HNS-u. Da nema ta, imala bi druga, ne navijam niti za jednu stranu”, rekao je Brleković.

Spas za Šukera

Brleković je zatim rekao koja je po njegovom mišljenju jedina stvar koja može pomoći Šukeru da zadrži poziciju.

“Njemu su dani, de facto, odbrojani. Sad, hoće li to biti za 20 dana ili par mjeseci, ne mogu znati. I sigurno će tada nastati prava jagma za tom funkcijom. Ako će doći do prevelike borbe za tron, to bi zapravo moglo spasiti Šukera, koliko god to bilo apsurdno. Iako je bizarno, samo ambicije drugih mogu spasiti Šukera da ostane na prijestolju”, zaključio je.