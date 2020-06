Ronaldo, Messi, Messi, Suarez, Ronaldo, Ronaldo, Suarez, Messi, Messi, Messi. Tako u posljednjih deset godina izgleda lista osvajača prestižne nagrade Zlatna kopačka, koja se dodjeljuje najboljem europskom strijelcu.

No, ove sezone Poljak Robert Lewandowski na najboljem je putu da prekine Messijevu dominaciju i zaustavi njegov niz.

S 30 pogodaka u Bundesligi vodeći je u poretku za Zlatnu kopačku. Ubojiti napadač igra najbolju sezonu u karijeri. Do ove brojke stigao je u 28 prvenstvenih susreta, a ako se pogleda njegove nastupe u svim natjecanjima onda je ona još impresivnija jer je Poljak u 39 nastupa ubilježio 45 pogodaka. Svemu tome pridodao je još pet asistencija od kojih tri u prvenstvu i dvije u Ligi prvaka.

The race for the European Golden Shoe as it stands pic.twitter.com/2CoeWvXmCY

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 11, 2020