ZAHUKTALA SE PRIČA OKO NOVOG STADIONA: A što će biti s Maksimirom? Stigao odgovor na pitanje koje muči sve Dinamove fanove

Potvrda izgradnje nacionalnog stadiona sportska je tema u hrvatskim medijima

Miran sam, došlo je na moje. Za dvije do tri godine stadion bi trebao biti izgrađen. Do izbora ćemo dobiti novi stadion. Poručio je to prije dva dana slavodobitno predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker. Otkrio je kako bi novo zdanje trebalo niknuti u zagrebačkom naselju Blato.

Ostvari li se najavljeni projekt legitimno je pitanje što će biti s Maksimirom i Dinamom. Pojavila se ideja prema kojoj bi svi zagrebački prvoligaši trebali svoje domaće utakmice odigravati na novom stadionu. Mirko Barišić je pak izjavio za Sportske novosti kako će Modri igrati u Blatu, a na pitanje o Maksimiru rekao je kako tamo ostaje kamp.

Uzor Mađari

U HNS-u žele stadion po uzoru na mađarsku Groupama Arenu gdje su Vatreni prošle nedjelje izgubili od domaćina s 2:1 u drugoj kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo 2020. Groupama Arena koštala je oko 50 milijuna eura i kapaciteta je 22 tisuće gledatelja.

Brojne su pristalice izgradnje nacionalnog stadiona, ali postoje i oni koji su protiv toga poput Marina Brbića i Hajduka.

“Hajduk se protivi gradnji nacionalnog stadiona, smatramo da u ovom trenutku nismo dovoljno bogata država za investicije takve vrste. Naš stav je da je bolje ulagati u kampove i lokalnu infrastrukturu jer u prošlosti je bilo mnogo promašenih investicija, a zna se tko na kraju sve to plaća”.

Bjelica za

Veliki zagovornik novog stadiona je aktualni trener Nenad Bjelica.

“Sad vidim da su neki protiv gradnje nacionalnog stadiona. Pa tko može biti protiv? To je sramota hrvatske države da mi nemamo stadion na kojem može igrati reprezentacija. Velika sramota. Naravno da ne treba stadion za dvije utakmice reprezentacije. To mora biti stadion na kojem će igrati Dinamo i drugi zagrebački klubovi”, poručio je Bjelica putem Sportskih novosti.

Jasno je da HNS vlastitim sredstvima ne može izgraditi stadiona pa je pitanje kako će se prema ovoj temi postaviti Vlada i Grad Zagreb. Načelno jesu za ulazak u takav projekt, ali još uvijek je sve samo na riječima.