ZAGRIJAVANJE ZA US OPEN: Hrvatski tenisači doznali s kim igraju na jakom turniru u New Yorku

Na “Western and Southern Openu” će u pojedinačnoj konkurenciji nastupiti troje Hrvata

U subotu u New Yorku počinje jaki teniski turnir “Western and Southern Open”, koji se tradiocionalno održavao u Cincinnatiju, ali ove godine zbog koronavirusa domaćin je New York, a prvi nositelj je najbolji tenisač svijeta Novak Đoković.

To će ujedno biti glavna provjera uoči Grand Slam turnira US Opena (31. kolovoza – 13. rujna), a na “Western and Southern Openu” će u pojedinačnoj konkurenciji nastupiti troje hrvatskih predstavnika – Borna Ćorić, Marin Čilić i Donna Vekić.

U 1. kolu Ćorić ima za protivnika Francuza Benoita Pairea (ATP-22), kojeg je dobio u prethodna dva susreta, 2016. u Cincinnatiju i 2018. u Dubaiju. Marin Čilić će igrati protiv Kanađanina Denisa Shapovalova (ATP-16), od kojeg je izgubio dva puta u zadnji tri dvoboja.

Donna Vekić u 1. kolu ide na bivšu prvu tenisačicu svijeta Bjeloruskinju Viktoriju Azarenku, koja je trenutno 59. na WTA listi. Prošle godine Vekić ju je dobila dva puta, u San Joseu i Cincinnatiju.