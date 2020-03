PPD Zagreb će u polufinalu Final Foura igrati protiv boljeg iz dvoboja našičkog Nexea i skopskog Vardara

Rukometaši hrvatskog prvaka PPD Zagreba svladali su slovački Tatran Prešov sa 28-16 (12-9) u uzvratnoj utakmici četvrtfinala doigravanja SEHA lige odigranoj bez prisustva gledatelja u zagrebačkom Domu sportova i na taj način se plasirali na Final Four koji bi trebao biti odigran od 3. do 5. travnja u Zadru. Zagrebaši su slavili i u prvoj utakmici odigranoj prije četiri dana u Prešovu, gdje je bilo 25-21.

U Zagrebu je rezultatska ravnoteža trajala do 38. minute, kad je PPD Zagreb imao samo dva pogotka prednosti (14-12). No, momčad Veselina Vujovića je serijom 4-0 stvorila prednost od šest golova u 45. minuti, koju je do kraja dvoboja podigla na najvećih +12 (28-16).

Zlatko Horvat i Miloš Božović su sa po šest pogodaka bili najefikasniji igrači PPD Zagreba, dok su Valentino Ravnić i Marin Šipić postigli po četiri gola. Hrvatski reprezentativni vratar Matej Ašanin je imao čak 16 obrana (16/32).

Najbolji strijelac Tatrana bio je Pedro Pacheco sa četiri pogotka.

PPD Zagreb će u polufinalu Final Foura igrati protiv boljeg iz dvoboja našičkog Nexea i skopskog Vardara. Makedonci su slavili sa 31-30 u prvoj utakmici u Našicama, a uzvrat je na rasporedu u nedjelju, 15. ožujka (20.15 sati).

U četvrtak će bjeloruski Meškov braniti dva pogotka prednosti (30-28) na gostovanju kod ukrajinskog Motora u Zaporožju, dok će u subotu mađarski Telekom Veszprem u svojoj dvorani morati potvrditi plasman na Final Four protiv novosadske Vojvodine od koje je bio bolji u prvoj utakmici sa 31-26.