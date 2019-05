ZADROV AMERIKANAC NIJE POSLUŠAO TRENERA: Nazor otkrio koji je bio dogovor za posljednji napad

Zadrani su izgubili od Cedevite premda su imali šut za pobjedu

Cedevita je u Zadru uzela “break” i povela u polufinalnoj seriji koja se igra do tri pobjede. Zagrepčani su slavili u produžetku sa 75:67, a u posljednjem napadu regularnog dijela domaćini su promašili šut za pobjedu, točnije Mario Little.

“Parirali smo cijeli susret i dokazali da možemo igrati s njima, bez obzira na snagu njihovog rostera. Kada je igra ovako isprekidana s jedne i s druge strane, kada imamo ovako puno izgubljenih i postotak šuta, onda su skok u napadu i obrana prevaga. A oni su otišli drastično na Cedevitinu stranu. Nama je trebao dodatan naboj da to kontroliramo, no nismo ga imali. Nadam se da ćemo sljedeću utakmicu biti bolji u tom segmentu”, poželio je Ante Nazor koji je nastavio detektirai uzroke poraza.

Lopta na Žorića

“Drugi uzrok poraza jest individualna kvaliteta Pullena koji je odigrao kao šahist i kontrolirao ritam svoje momčadi te bio prevaga u finišu. Žao mi je što nismo ostali pravi do kraja, što nismo iskoristili dva bonus-prekršaja u produžetku i što nismo igrali tečnije. Ali, protivnik je na koncu pokazao kvalitetu više.”

Zadrov trener otkrio je da napad za pobjedu nije trebao tako izgledati.

“Rečeno je da lopta ide na Žorića dolje, no kada smo izašli na teren, ostala je kod Littlea i to nije ono što smo planirali. Ali dogodilo se.”

Zadarska publika uzela je na “zub” neke Cedevitine igrače.

“To nikome ne treba. Bio sam igrač i na gostujućem terenu kada zabiješ koš, lijepo je proslaviti. To ponekad izgleda kao provokacija, ali tvrdim da su to ispravni momci koji nisu provokatori i koji ne traže ništa van košarke i ako je netko tko shvatio kao provokaciju, ja se ispričavam u njihovo ime. Morate shvatiti da je Zadar za sve nas koji nismo igrali ovdje ipak nešto drugo. Drago ti je kad pobijediš. To je pobjeda koja ima poseban značaj”, lamentirao je trener gostiju Slaven Rimac.