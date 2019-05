ZADRANI U NEVJERICI NAKON ODLUKE HNS-A: ‘Šuker mi je dao obećanje, ali očito postojimo samo jedan dan u godini’

Iduće sezone igrat će u trećem rangu natjecanja iako je osigurao ostanak u drugoj ligi

Žalbeno tijelo za licenciranje Hrvatskog nogometnog saveza odbilo je žalbu Nogometnog kluba Zadar na Odluku Komisije za licenciranje HNS-a od 18.04.2019., kojom klubu nije izdana Licenca za II. HNL za natjecateljsku sezonu 2019./20, priopćio je klub na službenoj stranici.

Odluka Komisije je time potvrđena te NK Zadar nije dobio licencu za II. HNL. Odluka Žalbenog tijela je konačna i obvezujuća te protiv iste nije dozvoljena žalba. U obrazloženju Odluke stoji da Licenca Nogometnom klubu Zadar nije dodijeljena zbog neispunjenja pet kriterija koji nose oznaku “A” i to dva infrastrukturna (natkrivena sjedala i pomoćno igralište) te tri financijska. Jedina preostala mogućnost jest žalba najvišem izvršnom tijelu HNS-a, Izvršnom odboru.

Oglasio se Ćustić

“Ne mogu reći da me ova odluka iznenadila u tom smislu jer sam od početka znao da neke kriterije jednostavno nećemo moći ispuniti. To se prvenstveno odnosi na infrastrukturu i dugovanja iz prošlosti koja smo zatekli. Iznenadila me utoliko što sam imao obećanje izravno od Davora Šukera, predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, da će doći u Zadar i pomoći nam u rješavanju prvenstveno infrastrukturnih pitanja. To se, nažalost, nije dogodilo, jer očito za HNS Zadar postoji samo jedan dan u godini, kada se tu moraju pojaviti iz protokola. Sve ono što je Zadar dao hrvatskom nogometu očito nema nikakav značaj i nitko se nije niti malo potrudio da nam pomogne, makar u tom infrastrukturnom dijelu. S druge strane, obavijestili smo odgovorne ljude u Gradu Zadru o toj situaciji, ali nažalost, ni s te strane reakciju nismo dobili. Zadar, grad koji je dao četiri viceprvaka svijeta, danas je grad bez adekvatnog nogometnog igrališta i to je naša realnost”, kazao je Svetko Ćustić, direktor Nogometnog kluba Zadar.

Riješili dio dugovanja

“Što se financijskih kriterija tiče, napravili smo sve što smo mogli. Riješili smo velik dio dugovanja koja smo zatekli, a preostali dio smo, kroz pregovore s vjerovnicima, umanjili i dogovorili obročnu otplatu. Pritom smo redovito izvršavali sve obveze prema sadašnjim igračima i zaposlenicima, što u prošlosti nije bio slučaj. Angažirali smo i profesionalni računovodstveni servis da se brine o financijama i u tom dijelu smo napravili korak naprijed. No, HNS očito više nema razumijevanja za naše probleme iz prošlosti, a sa sredstvima koja imamo jednostavno ne možemo paralelno rješavati toliko starih dugova, održavati normalno tekuće poslovanje i još graditi infrastrukturu i sportski rezultat”, dodao je te je pojasnio što ova odluka znači za budućnost kluba.

“Prvo treba iskoristiti svaku pa i najmanju preostalu mogućnost, jer Zadar zaslužuje igrati Drugu ligu, što smo ovogodišnjim rezultatima i potvrdili. Onda ćemo vidjeti što i kako dalje. Mislim da svi koji imalo prate nogomet mogu vidjeti koliko smo napravili i koliko se toga promijenilo u Nogometnom klubu Zadar u posljednje dvije i pol godine. Pokazali smo da se poštenim i predanim radom može napraviti jako puno. Riješili smo i dalje rješavamo stara dugovanja, vratili smo klub u Drugu ligu, podigli omladinski pogon koji je bio u rasulu, malo pomalo uređujemo i Stanove i Bagat onoliko koliko možemo, pokrenuli smo niz novih projekata kojima iz dana u dan stvaramo i širimo pozitivnu sliku o klubu… Ako to ne vidi ili ne želi vidjeti onaj tko bi trebao, mi sami ćemo teško nastaviti ovu borbu”, zaključio je Ćustić.

Tko je dobio licence?

Licence za Drugu HNL, licencu su dobili Cibalia, Dubrava, Orijent, Trnje, Dugopolje, Hrvatski dragovoljac, Rudeš, Trnje i Croatia iz Zmijavaca, BSK Bijelo Brdo, Dinamo II, Hajduk II, Kustošija, Lučko, Međimurje, Osijek II, Sesvete, Šibenik i Varaždin koji je izborio Prvu ligz.

