ZADAR IZGUBIO OD CEDEVITE U DRAMATIČNOJ ZAVRŠNICI: Amerikanac nekoliko sekundi prije kraja promašio tricu za pobjedu

U zaostaloj utakmici 9. kola košarkaške ABA lige Zadar je u nedjelju na domaćem parketu protiv Cedevite Olimpije izgubio sa 78-80 (31-40), i to nakon što je u zadnjoj četvrtini serijom 19-5 od minus 10 poena došao do vodstva 78-74 minutu i 45 sekundi prije kraja.

No, onda je Edo Murić pogodio tricu, a Amerikanac Perry tri slobodna bacanja i gosti su poveli 80-78. Ipak, Zadrani su imali pune 24 sekunde za zadnji napad, ali Amerikanac Kodi Justice, koji je bio najbolji strijelac domaćina sa 20 koševa, promašio je tricu pet sekundi prije kraja susreta.

THE END: @KKCedOL beat @kkzadar after a thrilling finish in Višnjik! #ABALiga pic.twitter.com/Qnt7mwZXwo

— ABA Liga (@ABA_League) January 10, 2021