ZADAR DOŽIVIO TEŽAK PORAZ U BEOGRADU: Zvezda maestralnom utakmicom zadržala stopostotni učinak

Vodeća momčad ABA lige razbila je Zadar u Beogradu

U susretu 10. kola regionalne košarkaške ABA lige Zadar je na gostovanju u Beogradu izgubio od Crvene zvezde 70-97 upisavši i sedmi poraz, dok je beogradski sastav upisao i desetu pobjedu.

Crvena zvezda je dominirala cijeli susret, a utakmicu je odlučila u trećoj četvrtini kada je pobjegla na nedostižnih + 26 (79-53).

Kod domaćina najefikasniji su bili Joe Ragland sa 17 koševa i šest asistencija, Stratos Perperoglou sa 15 koševa, te Maik Zirbes sa 14 koševa. Kod Zadra najefikasniji su bili Kwame Donte Vaughn sa 16 koševa, te Mario Little sa 14 koševa.

Cedevita je u petak na domaćem terenu pobijedila Petrol Olimpiju sa 95-82. Gosti su bolje krenuli i u prvoj četvrtini imali su u više navrata devet koševa prednosti. No, prva dionica ipak je završila izjednačeno (27-27). Nakon toga ekipe su se izmjenjivale u vodstvu, ali nitko nije uspio steći značajniju prednost.

Utakmica je odlučena u zadnjoj četvrtini, pet minuta prije kraja susreta Cedevita je otišla na plus 14 (85-71) i zasluženo je došla do pobjede. Hrvatskog prvaka su do pobjede predvodili Amerikanci James Bell sa 23 i Justin Cobbs sa 20 koševa. Kod Olimpije najbolji su bili Jan Špan sa 20 i Mirza Begić sa 14 poena.

Trećeg hrvatskog predstavnika u ABA ligi, Cibonu u ponedjeljak očekuje gostovanje kod Krke.

Vodeća Crvena zvezda ima omjer 10-0, a slijedi Budućnost sa 7-2, dok Cedevita ima šest pobjeda i četiri poraza. Zadar je na 3-7, dok Cibona ima skor 3-6 i utakmicu manje.