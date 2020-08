ZADAR DOVEO AMERIČKOG CENTRA: ‘On će biti jedan od najboljih obrambenih igrača lige’

Prošlu sezonu je proveo u danskom sastavu Bakken Bears za koji prosječno postizao 8.2 poena, 8.9 skokova uz 1.5 blokadu

Hrvatski predstavnik u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi Zadar angažirao je 24-godišnjeg američkog centra Jonathana Gallowaya s kojim je potpisao ugovor na jednu godinu.

Galloway je 211cm visoki centar koji je prošlu sezonu proveo u danskom sastavu Bakken Bears za koji prosječno postizao 8.2 poena, 8.9 skokova uz 1.5 blokadu. Tijekom sveučilišne karijere Galloway je bio suigrač još jednom novom igraču Zadra, 21-godišnjem braniču Eyassuu Workuu na sveučilištu UC Irvine.

“Dobili smo igrača koji će biti jedan od najboljih obrambenih igrača lige. Bit će vođa na treningu, također je jako dobar timski igrač, radi puno korisnih stvari koje se ne vide u samoj statistici. Dobro je što je Jonathan navikao igrati u pobjedničkim ekipama, to je bio slučaj na sveučilištu i prošle godine u Danskoj gdje je njegova ekipa ušla na Final Four FIBA Europa Kupa uz samo dva poraza u sezoni. Tu smo mi da mu pomognemo kako bi svoju igru unaprijedio na još višu razinu. Zbog načina kako je do sada igrao, neke segmente u igri je zapostavio, pod tim mislim na napadački dio igre, tako da smatram da tu može biti još produktivniji. Sve u svemu jako sam zadovoljan što smo ga doveli i smatram kako će se dobro uklopiti”, istaknuo je trener Zadra Veljko Mršić.