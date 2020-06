Schumacher je sličan tretman prošao prošle jeseni u Parizu

Vijest da će Michael Schumacher uskoro morati na novu operaciju pojavila se u četvrtak. Najboljem vozaču Formule 1 svih vremena liječnici su navodno trebali regenerirati živčani sustav koristeći poseban tretman matičnim stanicama, ali od toga, izgleda neće biti ništa.

Kako piše ugledni engleski list Guardian, Schumacher do daljnjega neće ići na tu operaciju. Iako se Michaelova obitelj nije oglasila po tom pitanju, Guardian tvrdi da se zahvat sigurno neće poduzimati sve dok se ne smanje rizici po njegovo zdravlje koje može prouzrokovati koronavirus.

[FOTO] RIJETKI SU IMALI PRILIKU OVO VIDJETI: Zavirite u Schumacherov vozni park. Vjerojatno nije ono što ste očekivali

Komplicirani tretmani

Inače, Schumachera liječi doktor Philippe Menasche koji je sličan operativni zahvat izveo prošle godine, u doba kad nije bilo pandemije koronavirusa ni na vidiku.

“Cilj je regenerirati Michaelov živčani sustav”, rekao je Menasché. Neurokirurg Nicola Acciari dodao je kako je znanost napravila veliki iskorak na području tretmana matičnim stanicama, ali da to ne mijenja činjenicu da i dalje malo znamo o ljudskom mozgu.

“Ne možemo reći kakve će učinke ovaj tretman imati”, kazao je Acciari.

Ovaj poznati talijanski liječnik rekao je prošlog prosinca, nakon što se navršilo šest godina od kobne nesreće kako on nije ista osoba koje se ljudi sjećaju.

“Iako su o njemu intenzivno brinuli, a to je trajalo dugo vremena, mnogo se toga promijenilo u i na njegovom tijelu, od organa, kostiju, do mišića. Sve je to rezultat oštećenja na mozgu zbog pada koji mu se dogodio. Njegovo trenutačno stanje zahtijeva 24-satnu pažnju. Oko sebe ima tim fizioterapeuta koji pokušava pojačati učinak dugotrajne brige o njegovom stanju. Postoje komplikacije poput mišićne atrofije, osteoporoze pa čak i poremećaja u radu organa. U slučajevima ljudi koji su s ekonomskog stajališta slabiji, ovakvi bi slučajevi uglavnom završavali smrću jer je tijelu napravljena šteta koja se ne može popraviti”, otkrio je u razgovoru za motosport.com.

Osvrnuo se i na prvi tretman matičnim stanicama koji je Schumacher prošao prošle jeseni u Parizu te je naglasio kako je taj tretman prošao zbog održavanja vitalnih organa.