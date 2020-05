ZABRINJAVAJUĆE VIJESTI IZ ITALIJE: Klub za koji igra Vatreni potvrdio nove slučajeve zaraze koronavirusom

Tri nogometaša i tri djelatnika Fiorentine pozitivna su na koronavirus, utvrđeno je testiranjem provedenim uoči povratka klubova Serie A treninzima, objavio je klub u četvrtak.

ŠTO ĆE OVO ZNAČITI ZA NOGOMET U RUSIJI? Predsjednik slavnog kluba završio u bolnici zbog koronavirusa

Firentinski klub nije objavio imena zaraženih nogometaša koji su stavljeni u izolaciju. S nova tri pozitivna slučaja broj zaraženih nogometaša u Serie A popeo se na 20.

BREAKING: #Fiorentina confirm SIX new #COVID19 cases, three of them players. pic.twitter.com/uJC0cAZAo3

— footballitalia (@footballitalia) May 7, 2020