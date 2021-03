Jedan od najboljih košarkaša u povijesti, LeBron James, ranije od planiranog završio je svoj nastup na utakmici njegovih LA Lakersa i Atlante Hawksa. Početkom druge četvrtine Solomon Hill mu je nezgodno pao na nogu te je ostao ležati na parketu.

Kada je nakon minute odmora pokušao nastaviti utakmicu, zabio je tricu te je potom napustio igru i zapustio se prema svlačionici.

Svi se nadaju da nije riječ o težoj ozljedi jer bi Lakersima to bio ogroman problem jer su već neko vrijeme bez Anthonyja Davisa.

LeBron James went down with an injury, and stayed in to shoot a 3-pointer.

He then left the game shortly after, knocking over a chair in frustration.pic.twitter.com/3qwZvNvDa1

— Sporting News (@sportingnews) March 20, 2021