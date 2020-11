Bivši mladi reprezentativac Hrvatske Alen Halilović (24) potpisao je za Birmingham City, koji mu je tako postao deveti klub u karijeri.

Dobra vijest za njega je što ga tamo čeka Ivan Šunjić, nekadašnja zvijezda Dinama. Šunjić se standardizirao na poziciji zadnjeg veznog u Birminghamu i sigurno će puno pomoći Haliloviću da se snađe. Birmingham igra, prema mnogima, najtežu ligu svijeta i trenutno ne stoje baš najbolje, nalaze se na 17. mjestu lige, a vodi ih bivši igrač Real Madrida, a danas trener, Aitor Karanka.

