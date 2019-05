ZA OVO TREBA BITI LUDO HRABAR: Drski Francuz odbijao ući u igru pa se usudio opsovati Gattusa

Gattuso, temperamentan kakav je, poručio je da će to riješiti na “svoj” način

Pobjedom nad Bolognom Milan je nastavio utrku za Ligom prvaka koja im bježi za tri boda. Rossoneri su slavili s 2:1, ali nakon utakmice više se pričalo o potezu koji je napravio Tiemoue Bakayoko.

Naime, Francuzu je Gennaro Gattuso najprije poručio da se ode zagrijati, no kako je igrač to odgađao, Milanov trener imao mu je nešto za reći na što mu je Bakayoko poručio da odje*e.

“O tome ćemo kasnije pričati”, odgovorio je Gattuso.

“Igrači su ljuti na mene jer sam ih držao daleko od njihovih obitelji pet dana kako bismo se pripremili za ovu utakmicu. Rekao sam im da taj bijes pretvore u pozitivnu energiju za ovu utakmicu i mislim da su to na kraju i učinili.”

Igrači mogu reći što žele

Gattuso, temperamentan kakav je, teško da će nakon ove psovke ostati ravnodušan, a poručio je da će to riješiti na “svoj” način.

“fuck off man” diciamo che l’esperienza rossonera di #Bakayoko può definirsi conclusa. (Comunque mancanza di rispetto ingiustificabile questa) #MilanBologna pic.twitter.com/fdFminKkEH — Giulia Bianchi (@GiuliaCuchu) May 6, 2019

“Što se Bakayoka tiče, sve ono što se događa, ostaje u našoj svlačionici. Rekao sam mu da se spremi, a njemu je trebalo duže nego inače i zbog toga sam pozvao Josea Maurija na zagrijavanje. Mi nosimo dres velikog kluba i to nam mora biti jasno. Čekao sam sedam ili osam minuta, a on nije ustajao. Sve je u poštovanju i vidjet ćemo kako ćemo riješiti takve stvari.”

Francuz će nakon ovog teško ostati na San Siru, odnosno Talijani vjerojatno neće otkupiti njegov ugovor od Chelseaja.

“Igrači mi mogu reći što god žele, ali sve dok ne kvare atmosferu u ekipi i poštovanje prema ovom dresu. Imamo sada prioritet i na kraju sezone ćemo vidjeti gdje smo i što smo. Ja ću to riješiti na svoj način u svlačionici i to ne mogu uraditi ispred kamera. Sada smo fokusirani na utakmice i to je sve što vam mogu reći”.