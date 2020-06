Već se dulje vrijeme vodi polemika tko je teniski GOAT

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević skoro godinu dana čini dio tima Novaka Đokovića, trenutačno prvog svjetskog reketa.

“Gledajte, on je broj jedan. Šteta što se ova godina zaustavila, mislim nadam se da nije još, ali vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Novak je počeo nevjerojatno, 18 pobjeda zaredom. Ako ćemo pridodati one tri iz prošle godine, to je 21 pobjeda zaredom. On je psihički i teniski doveo svoju igru na jedan nivo kojem je bilo teško parirati”, izjavio je Ivanišević za Novu TV.

Osvrnuo se potom i na raspravu tko je najveći svih vremena, Đoković, Federer ili Nadal.

“Kad jednog dana svi završe karijeru, onda će se napraviti račun. Meni je tu teško govoriti, jer po meni je Novak najbolji i on je jedini koji može osvojiti kalendarski Grand Slam. Ako bude zdrav, mislim da će on oboriti taj rekord. Mislim da će i Nadal oboriti Federerov rekord. Nažalost, mislim da Federer neće osvojiti više niti jedan Grand Slam, jer sigurno se neće vratiti mlađi. Ali ne treba otpisivati Federera. Meni je Novak Đoković najveći tenisač svih vremena, a hoće li to napraviti rezultatski, ja se iskreno nadam”, poručio je Ivanišević.