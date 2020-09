View this post on Instagram

I arrived at @fcbarcelona 6 years ago, more motivated than ever with the desire to contribute to the success of this big club. Today I am turning a wonderful page in my career. It has been a huge honor to wear this jersey and play alongside world-class players in a legendary stadium, the amazing Camp Nou. I would like to thank everyone without exception. My family, my teammates, the coaches, the staff, the club employees and the fans. See you soon. Ivan. – Llegué al @fcbarcelona hace 6 años, más motivado que nunca con el deseo de participar al éxito de este gran club. Hoy se cierra una página maravillosa. Ha sido un gran honor vestir esta camiseta y jugar junto a jugadores excepcionales en un estadio legendario, el Camp Nou. Me gustaría agradecer a todos sin excepción. Mi familia, mis compañeros, los entrenadores, el staff, toda la gente del club y la afición. Nos vemos pronto, Iván.