WENGER NAKON OBJAVE DA NAPUŠTA ARSENAL: ‘Osjećao sam se kao da sam pomogao prirediti svoj sprovod’

WENGEROVA OSTAVKA IPAK NIJE BILA NJEGOVA ŽELJA: Na račun mu sjedaju ogromni novci, a Francuzi već znaju gdje nastavlja svoj put

Arsene Wenger nakon 22 godine napustio je klupu Arsenala. Ispostavilo se kako ti nije bila samo njegova želja, već mu je klub ponudio da da ostavku i uzme pristojnu otpremninu ili da dobije otkaz. Francuz se, naravno, odlučio za prvu opciju.

Za engleske medije otkrio je kako se osjećao nakon trenutka kada je objavljeno da više neće voditi Topnike:



“Nisam umoran. Ali vjerujem da je ovaj klub cjenjeniji u svijetu nego u Engleskoj. Naši navijači nam nisu davali sliku jedinstva koju želim. Slika koju smo pokazali u svijetu nije ona koju želim. Možemo raspravljati, ali sport se sastoji od pobjeda i poraza, i morate znati prihvatiti poraze, a bit će ih i kada ja više ne budem tu. Ali sport je i više od pobjeda i poraza, a to je ono što me uvijek brinulo – kakav će ugled imati klub u svijetu, za djecu u Africi, Kini i Americi… Sretan sam kad su sretni naši navijači. Spreman sam i patiti kako bih ih usrećio”, rekao je Wenger, a prenosti The Sun.

‘Engleski nogomet je poseban’

Zatim je dao i jednu vrlu slikovitu usporedbu svog odlaska sa – sprovodom:

“Nakon objave osjećao sam se kao da sam pomogao prirediti svoj sprovod. Ljudi su govorili o tome kakav sam bio, a ja sam još uvijek tu. Zanimljivo iskustvo. Ne moram umrijeti da bih znao što će ljudi reći o meni”, našalio se Francuz.

“Dirnule su me poruke i pohvale iz cijelog svijeta, zahvalan sam na iskustvu rada u ovoj zemlji. Engleski nogomet je poseban, strast je posebna, to se ne može nigdje naći. Znam da to neću moći dobiti nigdje drugdje”, rekao je Wenger za kraj.