WARRIORSI SU UKRALI UTAKMICU: Portland propustio veliku priliku da zakomplicira finale Zapada

Golden State dobio je i drugu utakmicu protiv Portlanda, ovaj put sa 114:111

Baš kao i protiv Houstona u polufinalu, Golden State dobio je prve dvije utakmice u finalnoj seriji Zapada s Portlandom. No za razliku od prve utakmice prije dva dana koja je bila jednosmjerna ulica, Warriorsi su se za drugu pobjedu morali tresti do samog kraja, a baš bi ova utakmica mogla ispasti i prijelomnica cijele serije.

“Ukrali smo utakmicu, nadigrali su nas”, bez problema priznao je trener domaćina Steve Kerr.

Dobra obrana

Zašto su ukrali? Gosti su u drugom dijelu imali i +17, na četiri i pol minute prije kraja 108:100, ali tada su potpuno stali i ubacili još tek jednu tricu do završetka dvoboja. Damian Lillard ostao je bez koša u završnih osam minuta, a tricom u posljednjem napadu mogao je donijeti produžetak, no obranio ga je Igoudala.

“Uhvatio me za ruku i meni je pobjegla lopta. Kao igraču, to je za mene bio kontakt, dosta kontakta. No suci teško takvo što sude u tim trenucima. Jednostavno, bila je to dobra obrana”, nije htio previše rigati vatru prvi čovjek Blazersa.

Look familiar? It should. Andre Iguodala steals ball from Damian Lillard to seal Warriors' Game 2 winhttps://t.co/bhQU2ZgMx0 pic.twitter.com/tAy1EkF05u — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 17, 2019

Onaj drugi, C. J. McCollum zabio je jedan manje od Lillarda, 22, ali taj je stavio u 35. minuti nakon 20 u prvom dijelu.

“Da, ukrali su utakmicu, ali zasluženo”, složio se s Kerrom McCollum.

Planiraju se vratiti

“Naše iskustvo uistinu se isplatilo budući da imamo puno igrača koji jednostavno ne žele odustati”, kazao je dosta toga o karakteru svojih suigrača vjerojatno najkarakterniji Warrior Draymond Green.

Međutim, Blazersi neće odustati, a osim što motivaciju mogu pronaći u Houstonu, izgledalo bi ružno po njih da budu pometeni u finalu Zapada od prvaka koji će, potvrđeno je, i sljedeće dvije utakmice igrati bez Kevina Duranta. No dok je tu ovakav Steph Curry (37 p, 8 a, 8 s) i njegov “brat u zločinu” Klay Thomspon (24 p), Warriorsi ostaju favoriti i u Oregonu.

“Sumnjam da smo ovdje igrali posljednji put, planiramo se vratiti”, poručio je Lillard.

NBA, finale Zapada, druga utakmica:

Golden State Warriors – Portland TrailBlazers 114:111