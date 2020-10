Pitanje je koliko će novi šef Hajduka imati strpljenja s Vukasom ne počne uskoro pobjeđivati

Nogometaši Istre 1961 pobijedili su na svom terenu Hajduk sa 1-0 (0-0) u utakmici 10. kola Prve HNL i pobjegli s dna prvoligaške ljestvice. Bijelima je to bio treći prvenstveni poraz nakon što su ranije izgubili od Šibenika i Gorice.

ISTRA ŠOKIRALA HAJDUK: Splićani izgubili treću prvenstvenu utakmicu zaredom, Caktaš veliki tragičar Bijelih

“Nismo u pravom momentu već duže. Ništa ne štima, iako se moram vratiti na period od Šibenika. Momci su u tih 15 dana dobro trenirali, nemam praktički nikakve zamjerke za to. To je sve dobro izgledalo, u pripremi, na treninzima. Nažalost to nismo uspjeli pretočiti na teren”, izjavio je nakon susreta trener Hajduka Hari Vukas, javlja Dalmatinski portal.

“Prvo poluvrijeme u početku smo se opet tražili. Bilo je jako loših kretnji bez baluna. Ovakvu čvrstu i agresivnu obranu možeš razbiti samo tim kretnjama bez baluna i pronalaženjem slobodnih igrača u međuprostoru. Nismo to radili. Prvo poluvrijeme je bilo u egalu, iako moramo priznati da je Istra imala puno opasnije situacije nego mi. U drugom poluvremenu smo izašli puno bolji i konkretniji. Mislim da smo kontrolirali utakmicu. Istra nije bila opasna kao u prvom dijelu. Imali smo penal, nismo ga iskoristili. U prekidu smo primili gol, nažalost smo izgubili. Treba prespavati noć, vidjeti, analizirati, ali je činjenica da moramo biti puno bolji”, dodao je Vukas kojeg čeka obračun sa zahuktalim Osječanima.

“U sportu imaš pobjede i poraza. Kada pobjeđuješ onda si zadovoljan. Sve ide dobro. Međutim, kada si u lošem momentu trebaš naći razloge i nešto okrenuti. Tako ćemo i mi ići u tom smjeru, da nešto pokušamo preokrenuti u drugom smjeru i da se okrene na našu. Nismo nekvalitetni i loši. Jednostavno smo u lošem momentu. Moramo ići naprijed, dobiti sljedeću utakmicu”, završio je.