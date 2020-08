Utakmice su na rasporedu 17. rujna, a igra se samo jedan dvoboj

U 2. kolu kvalifikacija Europske lige nogometaši splitskog Hajduka gostovat će kod makedonske Renove, a Osijek će ugostiti švicarski Basel, odlučeno je u ponedjeljak ždrijebom održanim u sjedištu Europskog nogometnog saveza (UEFA) u Nyonu.

HAJDUK I OSIJEK DOZNALI PROTIVNIKE U EUROPSKOJ LIGI: Oba kluba dobila najneugodije protivnike, Osječane čeka možda i najjači klub u ždrijebu

Utakmice su na rasporedu 17. rujna, a igra se samo jedan dvoboj. U slučaju neodlučenog ishoda nakon 90 minuta, igra se produžetak (2 puta po 15 minuta), a ne bude li ni tada pobjednika, o plasmanu u 3. kolo kvalifikacija Europske lige odlučivat će jedanaesterci.

Hajduk u 2. pretkolu Europske lige igra protiv sjevernomakedonske KF Renova • https://t.co/y4Kw9SJTuv #Hajduk pic.twitter.com/jOEE2eCab3 — HNK Hajduk Split (@hajduk) August 31, 2020

“Nije prvi put da se srećemo s makedonskim predstavnikom. Igrali smo s Turnovom prije nekoliko godina na praznom Poljudu. Makedonci su dosta agresivni, nezgodni i živi. Imaju dosta talenta”, rekao je trener Hajduka Hari Vukas.

“Nisu pet godina igrali u Europi, ali riječ je o ekipi koja treba dati dodatnu pažnja…. Već od sinoć kad smo dobili informaciju s kim bi mogli igrati češljamo o igračima, kvaliteti…. Ždrijeb je takav kakav je, Renova nema iskustva europskih utakmica, mi imamo i to nam je prednost. Bitno je to što se igra samo jedan susret, ta psihološka strana je jako važna. Kad si kvalitetniji i bolji, teško je u dvije utakmice ne proći jer ako u prvoj i kiksaš, imaš priliku za popravni. Jedna utakmica je uvijek bomba, ali mi imamo kvalitetu, ipak smo mi Hajduk, nositelji smo i mislim da bi to trebali proći. Moramo analizirati protivnika i ući maksimalno motivirani u susret i moramo pokazati kvalitetu”, završio je.