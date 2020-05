U rujnu prošle godine je drugi put došao na Zagrebovu klupu na kojoj je bio od 2014. do 2016. godine

Veselin Vujović više nije trener rukometnog kluba Prvo plinarsko društvo Zagreb. Potvrio je to klub putem facebooka.

“Zbog osobnih razloga je odstupio s ove pozicije te napušta Zagreb. Želimo mu sreću u budućem radu! Hvala Vuja”, poručili su.

Vujović je otišao samo nekoliko dana nakon što se momčad vratila treninzima.

“Jako je teško raditi rukometni trening bez kontakta, no moramo se pridržavati uputa i nadati se da će nam uskoro dozvoliti naše normalne treninge. Kondicijski trener ih je držao na zadovoljavajućem fizičkom nivou, no sad ćemo polako uvoditi specifične rukometne vježbe s loptom. Dug je period iza nas od dva mjeseca bez treninga s loptom, tako da ne želimo ikakve povrede u ovom dijelu s obzirom na to da su svi dečki zdravi. Svi se nadamo skorom povratku sportskog života na koji smo svi navikli”, kazao je Vujović u utorak da bi u petak dao otkaz.