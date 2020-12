VRSALJKOV KONKURENT U ATLETICU SUSPENDIRAN ZBOG KLAĐENJA: Vatrenom se otvorila velika prilika

Kieran Trippier (30), desni bek engleske reprezentacije i španjolskog Atletico Madrida suspendiran je na 10 tjedana u svim nogometnim aktivnostima i kažnjen sa 70 tisuća funti zbog kršelja pravila o klađenju.

Iz FA-a su objavili kako je Trippier kažnjen zbog kršenja odredbi prema kojima nije smio drugim osobama dijeliti bilo kakve informacije vezane uz nogomet i njegovu poziciju unutar same igre.

Atletico Madrid and England defender Kieran Trippier has been suspended for 10 weeks and fined £70,000 for alleged breaches of FA betting rules.https://t.co/fhiBCzEyBv pic.twitter.com/HtePJTcdD6

— BBC Sport (@BBCSport) December 23, 2020