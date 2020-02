VRSALJKO PROGOVORIO O NADOLAZEĆEM EURU I POSLAO VELIKU NAJAVU: ‘Zašto bismo htjeli izbjeći Srbiju? Neka bude napeto, neka navijači uživaju’

‘Bolje da u grupi odmah imamo vatru i da to sve rješavamo u grupi. Ako tu budemo na nivou, što ne sumnjam da nećemo biti, zašto ne? Ja sam za!’

Španjolski Atletico Madrid na svom je Wanda Metropolitanu slavio protiv Liverpoola 1:0 u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka i s prednošću će ući u uzvratnu utakmicu, a cijelu utakmicu za španjolsku momčad odigrao je hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko.

VRSALJKO BRILJIRAO PROTIV LIVERPOOLA, DALIĆ NE MOŽE BITI SRETNIJI: ‘Spremio je Manea u džep, bio je jedan od najboljih kod Atletica’

On se vratio u udarni sastav Diega Simeonea nakon posudbe u talijanskom Interu i dužeg izbivanja zbog ozljede, a sada se čini da će i ostati neizostavni član prvih 11.

Briljirao za Atletico

Vrsaljko je protiv Liverpoola odigrao izvrsnu utakmicu, zaustavio je opasnog Sadia Manea i nakon susreta dobio velike pohvale navijača na društvenim mrežama, a sada je progovorio za Dnevnik Nove TV i prokomentirao tu utakmicu te se osvrnuo i na nadolazeće Europsko prvenstvo.

Za početak je prokomentirao veliku pobjedu nad aktualnim europskim prvakom Liverpoolom koji ove sezone igra izvanredno.

“A je, stvarno je fascinantna cijela ove sezona koju igraju u Premierligi, ali isto tako poznavajući Atletico Madrid, sve ekipe znaju da su to teške utakmice i da smo jako naporni, tako se to dokazalo i protiv njih. Mogu reći da ovaj rezultat nam je jako bitan i sigurno da neće biti laka utakmica tamo, ali mi smo spremni”, prenosi njegov riječi Gol.hr.

‘To je više od sporta’

Zatim se osvrnuo na hrvatsku nogometnu reprezentaciju pred kojom je nastup na Europskom prvenstvu.

“Hrvatska reprezentacija je za mene nešto posebno. To je za mene više od sporta i to je nešto što ja obožavam i sigurno da ću stvarno spreman dočekati Europsko prvenstvo i pomoći svojim suigračima da napravim jedan jako bitan rezultat na Europskom prvenstvu i uvjeren sam da mi to možemo i hoćemo”, izjavio je i potom prokomentirao nove igrače u sastavu Vatrenih među kojima je i napadač Dinama Bruno Petković.

S Petkovićem živio u 20 kvadrata

“Svježa krv je uvijek dobro došla i nešto novo. Sa Brunom i sa Nikolom stvarno smo dobili jednu svježinu, jednu mladost i agresivnost u njihovoj mladosti. Ja i Bruno smo kao klinci živjeli zajedno. On je imao 14 godina, ja 16. Živjeli smo zajedno u 20 kvadrata i mogu reći da je to momak koji je meni čudno da i prije nije došao do nivoa na kojem je sad jer je uvijek imao stvarno nenormalne kvalitete. Mislim da je u reprezentaciji netko tko nam daje dimenziju više. Pokazali su da se na njih u budućnosti može računati i na Europskom prvenstvu sigurno da ćemo biti jači i motiviraniji, neću reći da ćemo biti motiviraniji kao na Svjetskom, ali sigurno da ćemo biti na tom nivou”, rekao je Vrsaljko.

Mogući protivnik Hrvatske na Euru je reprezentacija Srbije koja nastup na natjecanju tek treba izboriti preko dodatnih kvalifikacija.

“Zašto izbjegavati nekog? Mislim da smo na takvom nivou i da je to sport. Bolje da u grupi odmah imamo vatru i da to sve rješavamo u grupi. Ako tu budemo na nivou, što ne sumnjam da nećemo biti, zašto ne? Ja sam za! Neka budu teške utakmice, neka bude napeto, neka navijači uživaju”, poručio je.