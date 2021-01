Zvijezda welter kategorije Gilbert Burns ne daje mu puno šanse

Šef UFC-a Dana White otkrio je kad bi se prvak teške kategorije Stipe Miočić trebao braniti naslov. Naime, očekivalo se da će se borba s kamerunskim nokauterom Francisom Ngannouom održati u ožujku, međutim došlo je do promjene rasporeda i White je u razgovoru s fanovima otkrio kako će do ovog obračuna najvjerojatnije doći u travnju.

Prvi UFC-ovog PPV event održava 23. siječnja. Na njemu će glavna borba biti revanš Conora McGregora i Dustina Poiriera. UFC 258 je na rasporedu 13. veljače i na njemu će se obračunati Kamaru Usman i Gilbert Burns, a 6. ožujka fanovi bi trebali uživati u borbi Jana Blachowicza i Israela Adesanyu.

Nakon toga bi prema Whiteovoj najavi vjerojatno na UFC-u 260 u oktogon trebali izaći Miočić i Ngannou. Dvojac je već jednom odmjerio snage. Bilo je to 2018. kada je Miočić slavio jednoglasnom odlukom sudaca. no, od tada je Predator strašno napredovao pa ga većina vidi kao favorita.

Baš kao i UFC-ova zvijezda welter kategorije Gilbert Burns. Komentirajući Jon Jonesov prelazak u tešku kategorije izjavio je sljedeće:

“Jon Jones u teškoj kategoriji? To mi se baš ne sviđa. Posebno kad u kategoriji imate borca poput Francisa Ngannoua. Ne vidim laki put za Jonesa. Isto tako bi mu bilo da se bori protiv Stipe, ako Stipe pobijedi Ngannoua. No, mislim da se to neće dogoditi. Ngannou će pobijediti Stipu, a onda će se boriti protiv Jonesa i ta borba mi se ne sviđa.”

