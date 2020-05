VRAĆA SE LIGA PRVAKA: ‘S Juveom igramo iza zatvorenih vrata, a sad ću vam reći kad i gdje’

Aktualni predsjednik Lyona Jean-Michel Aulas donio je nogometnim fanovima jednu zanimljivu vijest. A tiče se nastavka Lige prvaka. U razgovoru za francuski RTL otkrio je da će se uzvratna utakmica osmine finala odigrati 7. kolovoza.

“Potvrđen je datum, 7. kolovoz. Igrat će se u Torinu iza zatvorenih vrata”, rekao je. Lyon će tada braniti prednost od 1:0.

Aulas (71) je, inače, predsjednik od 1987. godine, a svih sedam naslova prvaka je postignuto tijekom njegove vladavine (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008).

Ranije je objavljeno da je bivši NBA košarkaš Tony Paker najizgledniji njegov nasljednik, ali tek od 2023. godine kada će dugogodišnji čelnik sedmerostrukog prvaka Francuske dstupiti s dužnosti.

Nekadašnji igrač San Antonio Spursa i ponajbolji francuski košarkaš svih vremena, a bliski je prijatelj Aulasa, koji je više navrata izrekao da ga može naslijediti samo Parker. Aulas i Parker su i poslovno vezani, s obzirom na to da je Lyon postao 30-postotni vlasnik košarkaškog kluba Asvel, kojeg je kupio upravo Parker.

