VRAĆA SE FORMULA 1: Potvrđen novi kalendar, sezona počinje s dvije utrke zaredom u Austriji

Formula 1 je u utorak objavila novi službeni kalendar za sezonu 2020., čiji početak kasni zbog pandemije koronavirusa, i koja starta 5. srpnja utrkom u Austrij.

Prema tom novom kalendaru prvih osam utrka održat će se u Europi između srpnja i rujna. Druga utrka će također biti organizirana u Austriji 12. srpnja, a nakon toga slijedi VN Mađarske 19. srpnja, pa Velike Britanije 2. i 9. kolovoza, VN Španjolske 16. kolovoza, zatim VN Belgije 30. kolovoza i na kraju VN Italije 6. rujna.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed

All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures

Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo

— Formula 1 (@F1) June 2, 2020