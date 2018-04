VOJNOVIĆ PROZVAN DA JE NAMJERNO OZLIJEDIO OLMA, A ON PORUČUJE: ‘Šokiran sam i te prozivke su licemjerne’

“Glasnogovornik Dinama je to kazao? Čime se on to bavio u životu, je li igrao nogomet da me tako nedvosmisleno optužuje”, poručio je igrač Istre

Nakon pobjede Dinama protiv Istre na Aldo Drosini sa 4-0 i dalje se vuku repovi s te utakmice. Prije svega, tu se misli na start Aljoše Vojnovića koji je, čini se, ozlijedio sjajnog mladog Španjolca, Danija Olma.

Glasnogovornik Dinama Alen Lesički smatra da je igrač Istre to učinio namjerno, a ništa drugačije mišljenje nema niti Andy Bara, Olmov menadžer:

“Stojim iza toga da je Aljoša Vojnović namjerno ozlijedio Olma! Znate zašto? Zato što je mislio da je Dani simulirao jedanaesterac! Jeste li gledali utakmicu? Pogledajte još jednom snimku… Mislim da ga je Ademi pitao zašto je tako brutalno s dvije noge uletio u Olma, a Vojnović mu pokazuje prema šesnaestercu, kao objašnjava mu da ga je ozlijedio zato jer je glumio penal. Uopće nije išao na loptu. A sudac mu je dao samo žuti karton. A jedanaesterac je bio čist kao suza”, rekao je Bara za SN.



‘Ne mogu igrati bez duela’

Osim na Vojnovića, Bara je ljutit i na Dinamove igrače za koje smatra da su preblago reagirali prema igraču Istre nakon spornog starta. A sam Vojnović odlučno odbija ovakve napade i insinuacije:

“Ne znam što kazati, šokiran sam, moram priznati da mi je ova vaša poruka pokvarila dan. Otkud vam to? Glasnogovornik Dinama je to kazao? Čime se on to bavio u životu, je li igrao nogomet da me tako nedvosmisleno optužuje. Nakon utakmice sam zvao Zagorca kako bi mi dao broj od Olma, poslao sam poruku da vidim kako je i je li sve u redu. Mi ispadamo iz lige ove godine, pa ne mogu igrati bez duela na Drosini. Uostalom, licemjerno je da me prozivaju nakon onog što je Ademi napravio Maksimoviću kada ga je udario bez lopte”, rekao je Aljoša Vojnović.