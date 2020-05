VN MAĐARSKE MOĆI ĆE SE ODRŽATI JEDINO BEZ PUBLIKE: No, veseli vijest o povratku NASCAR-a

Mađarska zabranila održavanje svih događanja s više od 500 sudionika do 15. kolovoza

Velika nagrada Mađarske, utrke koja se još uvijek nalazi u ovogodišnjem kalendaru Svjetskog prvenstva formule 1, moći će se održati jedino pred praznim tribinama, objavili su u petak organizatori, a u istim uvjetima će se uskoro nastaviti natjecanje američkog NASCAR-a.

Utrka na Hungaroringu je svoje mjesto u kalendaru imala 2. kolovoza, ali je Mađarska zabranila održavanje svih događanja s više od 500 sudionika do 15. kolovoza.

Namjera je organizatora natjecanja u Formuli 1 da sezona započne Velikom nagradom Austrije 5. srpnja, a potom bi slijedila VN Velike Britanije u Silverstoneu. Formula 1 još nije objavila revidirani kalendar natjecanja.

Zaljubljenike u automobilizam, posebno one u SAD-u, razveselila je vijest o povratku natjecanja NASCAR-a. U samo deset dana, od 17. do 27. svibnja, bit će održano sedam utrka. Prve tri, od 17. do 20. svibnja, bit će održane na stazi u Darlingtonu u saveznoj državi Južna Karolina, dok će preostale četiri, od 24. do 27. svibnja, ugostiti Charlotte u Sjevernoj Karolini.

Momčadi će morati slijediti stroge zaštitne mjere

Nijedno od tih natjecanja neće uključivati gledatelje na tribinama.

“Na tome još uvijek radimo”, izjavio je u četvrtak izvršni dopredsjednik NASCAR-a i šef za razvoj natjecanja Steve O’Donnell.

Momčadi će morati slijediti stroge zaštitne mjere. Uz stazu će moći biti samo licencirani članovi momčadi koji će imati obvezu nošenja maski, a u garažama će se svi morati držati socijalnu distancu. Svaka će momčad moći imati maksimalno 16 članova, uključujući i vozača. Svima će se nasumično i povremeno mjeriti tjelesna temperatura, a pri pojavi simptoma infekcije isti će biti uklonjeni s prizorišta, što uključuje i vozače.

U Darlingtonu neće biti kvalifikacija ni službenih treninga, dok će se u Charlotteu pokušati održati kvalifikacije.

NASCAR se pridružio UFC-u

Tako se NASCAR pridružio UFC-u, koji je postao prva organizacija na američkom tlu s objavljenim programom povratka nakon izbijanja pandemije izazvane koronavirusom. Prvo UFC natjecanje u slobodnoj borbi predviđeno je za 9. svibnja.

NASCAR je prekinuo sezonu 16. ožujka, nakon samo četiri održane utrke od 36 koliko ih je u kalendaru.