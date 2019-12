VLASNIK PSG-A ŽELI UĆI U ENGLESKI NOGOMET: Poznato koji klub namjerava kupiti, sve bi se moglo realizirati vrlo brzo

Puno toga će ovisiti o tome hoće li klub izboriti ulazak u Premierligu

Investicijska grupacija “Qatari Sports Investments”, koja je vlasnik Paris St-Germaina, mogla bi sljedećeg ljeta postati i vlasnik engleskog drugoligaša Leeds Uniteda, kojeg je zagrebački Dinamo svladao u finalu Kupa velesajamskih gradova 1967. godine.

Sadašnji vlasnik Leedsa talijanski poduzetnik Andrea Radrizzani želi odmah prodati klub za 95 milijuna eura, što je dvostruko više od iznosa kojeg je platio 2017. godine. No, njegovi pregovori sa potencijalnim kupcima zasad su bili neuspješni. Jedini koji su pokazali interes su katarski investitori iz “Qatari Sports Investmentsa”. Oni su blizu tome da za 12 milijuna eura kupe udio u vlasništvu Leedsa, a ukoliko klub ove sezone izbori ulazak u Premier ligu, katarski poduzetnici bi sljedećeg ljeta kupili Leeds za 142 milijuna eura, objavili su britanski mediji.

Hrvat ostavio dubok trag

Leeds United bio je jedan od najboljih engleskih klubova od sredine 60-tih do sredine 70-tih godina prošlog stoljeća, kada su dva puta bili prvaci Engleske, dva puta osvajači Kupa velesajamskih gradova (1968, 1971) te finalisti Kupa prvaka (1975). Klub je ponovno procvjetao u 90-tima, kada su i osvojili posljednji naslov prvaka Engleske (1991–92), a 2001. godine, kada je najbolji strijelac kluba bio australski Hrvat Mark Viduka, igrali su u polufinalu Lige prvaka.

No, samo tri godine kasnije ispali su iz Premier lige, a ubrzo se klub našao i pred bankrotom. Uslijedile su teške godine za klub, a 2007. pali su u Treću ligu u kojoj su igrali tri sezone. No, prošle sezone Leeds je pod vodstvom poznatog argentinskog trenera Marcela Bielse bio treći u Drugoj ligi, te je izborio doigravanje za Premier ligu. No, eliminirani su od Derby Countyja.

Ove sezone, nakon 20 kola, Leeds United sa 43 boda drži drugo mjesto u engleskoj Drugoj ligi. Ispred njega je Bilićev West Bromwich Albion sa 45 bodova. To znači da je trenutno Leeds na dobrom putu da izbori ulazak u Premier ligu, jer će dvije najbolje drugoligaške momčadi na kraju sezone izboriti direktan plasman u najviši rang engleskog nogometa, dok će se četiri kluba kroz doigravanje boriti za još jedno mjesto koje vodi u Premier ligu.