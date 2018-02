VIŠE OD DESET GODINA IGRAO JE ZA BARCU, A SADA JOJ PRIJETI: ‘Oni nisu nepobjedivi, sve je moguće’

Prva utakmica igra se na Stamford Bridgeu, a uzvrat je na rasporedu 14. ožujkka na Camp Nou.

Španjolski nogometaš Pedro Rodriguez sasvim sigurno bit će pod povećalom u trenutku kada počne utakmice između njegova bivšeg kluba Barcelone i Chelseaja u utorak navečer u osmini finala Lige prvaka.

Sedam je godina Pedro proveo među seniorima Barcelone nakon što je prethodno bio u omladinskom pogonu. Prije dvije i pol godine, međutim, odlučio je napustiti klub jer je zbog Neymara izgubio mjesto u početnom sastavu. Stoga je sigurno da je Antonio Conte upravo od njega potražio koji savjet u pripremi velikog obračuna.

Nitko kao Messi

“Bit će nam teško jer je Messi najbolji na svijetu. Ali, nije nepobjediv. Ovo je teška utakmica za nas, no budemo li usredotočeni na zajedničku borbu, nikad se ne zna”, izjavio je Pedro za Independent.



“Imamo šansu proći dalje, no to je Barcelona. To je Leo Messi. Teško ga je zaustaviti jer je jako brz i pametan na travnjaku. Međutim, ništa nije nemoguće”, poručio je krilni napadač.

Prva utakmica igra se na Stamford Bridgeu, a uzvrat je na rasporedu 14. ožujkka na Camp Nou.