VILLARREAL DOVEO NOVOG TRENERA: Glasine su dobile i službenu potvrdu, vodit će ih trostruki osvajač Europske lige

Bivši trener PSG-a i Arsenala Unai Emery preuzeo je španjolskog prvoligaša Villarreala i naslijedio Javi Calleju, objavio je Villareal.

TRENER KOJI OBOŽAVA RAKITIĆA PREUZIMA ŠPANJOLSKOG VELIKANA: ‘Ako Ivan želi dogodine igrati kod nas, samo neka dođe’

Unai Emery (48) je bio bez posla otkad je dobio otkaz u Arsenalu 29. studenoga 2019 godine, a u karijeri je trenirao Spartak Moskvu, Paris Saint-Germain, Almeriju, Valenciju i Sévillu.

Za Villareal je potpisao trogodišnji ugovor, a Villareal je sezonu završio kao peti u Primeri, te će igrati u Europskoj ligi, natjecanju koje je Emery tri puta zaredom (2014., 2015. i 2016. godine)osvajao sa svojim bivšim klubom Sevillom.

Unai Emery is back in his favourite competition with Villarreal 🏆 pic.twitter.com/x13nmTpZl1

— B/R Football (@brfootball) July 23, 2020