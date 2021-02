Nogometaši Barcelone igrat će u polufinalu Kupa Kralja nakon što su u gostima nakon produžetka svladali Granadu s 5-3 iako su do 88. minute gubili s 0-2.

MESSI NA KRAJU SEZONE ODLAZI IZ BARCELONE I PRELAZI U DRUGOG GIGANTA?: ‘Već su napravili ključnu stvar za njega…’

Katalonci su u Granadu došli u najjačem sastavu, ali su domaćini izgledali bolje i zabili dva gola preko Kenedya (33) i Soldada (47). Granada je vodila sve do 88. minute kada je Griezmann smanjio uz puno sreće, jer je njegov udarac pogodio vratnicu, a potom od leđa vratara i u gol. Čudesni spas Barceloni je donio Jordi Alba udarcem glavom u 92. minuti na dodavanje Griezmanna i moralo se u produžetak.

⚠️ | QUICK STAT

Barcelona beat Granada 5:3 tonight, and neither of those 5 goals was scored by Lionel Messi.

That's the first time they have scored 5 goals in a match with Messi being on the pitch and not scoring since their 5:1 UCL QF win over Shakhtar Donetsk on 6 April 2011. pic.twitter.com/88hteAgfuG

— SofaScore (@SofaScoreINT) February 3, 2021