PALE TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN HTS-A, TRAŽE SE OSTAVKE: ‘Nije bilo nikakvih mjera, nije se znalo tko pije, a tko plaća’

Izjava Nikoline Babić, predsjednice Hrvatskog teniskog saveza: "Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković bio je u subotu u posjetu Adria Touru. Organizatori turnira kao i Hrvatski teniski savez kao suorganizator poduzeli su sve mjere kako bi se ispoštovale preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kad su u pitanju i prostorije gdje su boravili igrači zvane Players lounge. U tom se prostoru predsjednik Vlade susreo kratko s prvim tenisačem svijeta Novakom Đokovićem. Susret je trajao svega dvije do tri minute, a g. Plenković i Novak nisu se rukovali. Na Adria Touru Predsjednik Vlade se sveukupno zadržao maksimalno 30 minuta. Žao nam je da zbog neprijavljivanja tegoba od strane Grigora Dimitrova danas imamo nekoliko COVID-19 pozitivnih sudionika. U stalnom smo kontaktu s epidemiolozima. Sve osobe iz organizacije koje su bile u kontaktu sa zaraženima su u samoizolaciji i nemamo novih pozitivnih. Svima želimo brzo ozdravljenje i povratak u normalan život." 📷: @mariocuzic/HTS