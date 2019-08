ZAISKRILO NA PRVOM SUSRETU HRGOVIĆA I HEREDIJE: Meksikanac smirivao zaštitare, Hrvat poludio: ‘Što me imaš pozdravljati…’

Prvi susret prošao je bez okršaja, ali Hrgović u Meksiko sigurno nije došao sklapati prijateljstva koliko god to možda Heredia želio

Uz pljesak podrške lokalnih navijača, Mario Heredia prvi je odradio javni trening. Pokazao je brzinu, pokazao je želju, a nakon svojih 5 minuta ring je prepustio branitelju naslova.

Dok se Hrgović predstavljao meksičkoj publici Heredia je sve pratio pored ringa. Kada je hrvatski prvak završio trening pao je i prvi kontakt. Heredia je smirivao zaštitare pokazujući kako samo želi pozdraviti Hrgovića kojem dobrodošlica baš i nije najbolje sjela, pišu Vijesti.hr

“Što me imaš pozdravljati? Pozdravi me poslije meča. Ne sviđaju mi se borci koji se puno pozdravljaju. On je tu da mi skine glavu, ja sam tu da mu skinem glavu… “, rekao je.

Prvi susret boksača iz prvih redova pratio je RTL-ov Boris Jovičić.

“Bilo je zanimljivo pratiti taj prvi susret. Prvi je došao domaći boksač, Heredia, a onda se spustio pored ringa i pratio kako trenira Hrgović. A onda se dogodilo nešto što nije nešto uobičajeno. Heredia je pričekao Hrgovića i htio se susresti s njim”, kazao je reporter RTL-a , kazao je reporter RTL-a najavivši konferenciju za medije koja počinje za oko sat vremena i koju možete pratiti na Facebook stranicama Vijesti. hr i Net.hr.

