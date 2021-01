Horvat je na klupi Kauboja naslijedio Linu Červara, kojemu je bio dugogodišnji pomoćnik

Hrvatski rukometni savez u četvrtak je potvrdio da je prihvatio ostavku izbornika muške seniorske reprezentacije Line Červara te za njegovog nasljednika imenovao dosadašnjeg Červarova pomoćnika Hrvoja Horvata.

LEGENDA ‘KAUBOJA’ PROGOVORILA O NOVOM IZBORNIKU, EVO ŠTO OD NJEGA MOŽEMO OČEKIVATI: ‘Dobro će razmisliti o tome…’

Horvatu će prvi izbornički zadatak biti prolazak kvalifikacijske skupine za odlazak na Olimpijske igre u Tokiju početkom ožujka, na kojemu će Hrvatska u skupini u Montpellieru igrati s domaćinom Francuskom, Portugalom i Tunisom, a plasman na OI izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije na turniru.

Što možemo očekivati

Njegovo imenovanje na izborničku poziciju prokomentirao je legendarni hrvatski rukometaš i srtučni komentator RTL-a Petar Metličić.

“Mislim da je to dobra odluka, s obzirom da je premalo vremena za neke velike eksperimente. On je bio tu, bio je pomoćnik Lini već neko vrijeme. Najbolje poznaje ekipu, najbolje poznaje probleme koje imaju. Što možemo očekivati? Sigurno jedan rukomet za koji se zna da će biti bolji. Što se tiče njega, mlad je, inovativan je i motiviran, a to je ono najbitnije, poručio je.