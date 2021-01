[VIDEO] VATRENOM JE BOLJE DA ŠTO PRIJE POBJEGNE: Pomahnitali navijači francuskog velikana napali i zapalili trening centar; Odgođena i utakmica

Navijači Marseillea, u kojem igra i Duje Ćaleta-Car, su uoči večerašnje utakmice protiv Rennesa došli pred klupski trening-centar i napravili potpuni kaos.

Skupina od nekoliko stotina navijača zapalila je stabla ispred ulaza, bacala baklje i pokušala ući u kompleks. Navijači su došli s transparentima “Uprava, odlazi” želeći iskazati nezadovoljstvo klupskom politikom i rezultatima.

L’Equipe piše da točni razlozi nasilnih prosvjeda nisu jasni, ali su Marseilleovi navijači imali sastanak u utorak na kojem su se dogovorili o ovoj akciji. Francuski nogometni savez odgodio je utakmicu protiv Rennesa koja se trebala igrati u 21 sat.

More footage of the unfolding incident at Marseille’s training ground – via @mercat_om. pic.twitter.com/WnrCQ3I4jl

— Get French Football News (@GFFN) January 30, 2021