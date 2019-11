[VIDEO] VAGANJE UOČI SPEKTAKLA U ZAGREBU: Ante Delija stigao u pratnji Cro Copa, legenda bacila publiku u trans

Dan uoči priredbe KSW 51 održava se vaganje boraca

18.30 Svi borci su bili na vagi i taj dio je gotov. Sada će se družiti s navijačima.

18.16 Na opće oduševljenje, Cro Cop je nakon skandiranja stao na vagu.

18.15 Na pozornicu je zakoračio hrvatski borac Ante Delija u društvu legendarnog Mirka Cro Copa Filipovića i dočekan je velikim ovacijama iz publike.

18.10 Novost je da će nakon vaganja borci davati izjave i najaviti spektakl koji nas očekuje u subotu.

18.07 Krenulo je, izvagani su borci prve borbe. Sve će ići redom.

18.05 Na pozornici će biti 20 boraca.

18.00 Za per trenutaka počinje vaganje.

Kao uvertira borilačkog spektakla, dan prije vaganja, u četvrtak, je održan otvoreni trening i borci su se družili s predstavnicima medija.

Otvoreni trening je završio poprilično šokantnom vijesti -nastup u Areni otkazao je Denis Stojnić, protivnik hrvatskog borca Ante Delije. Organizatori su kao kao razlog otkazivanja borbe naveli ozljedu.

Thompson protiv Delije

Srećom po Deliju, brzo mu je pronađena zamjena. Borit će se protiv veterana Olija Thompsona. Ovaj se prekaljeni borac profesionalno bavi ovim sportom još od 2009. godine, a do sada je ostvario 19 pobjeda i 11 poraza. Mnogi će ga se možda sjećati i iz UFC-a gdje je nastupao 2012. godine. Doduše tamo je upisao samo dva meča i oba je izgubio, a svojevremeno se borio i pod kapom Bellatora.

Delija je odmah komentirao Stojnićev otkaz meča i kaže kako mu nimalo ne vjeruje da je ozlijeđen. “Situacija je takva kakvu smo i očekivali. Nije se on ozlijedio. Neće do tog meča nikad doći, on me više ne zanima”, rekao je Delija.

Svoja razmišljanja nakon otvorenog treninga je podijelio i Ante Rakas koji na KSW dolazi s 3 uzastopne pobjede. Dvadesetdevetogodišnji borac i član Cro Cop Teama napokon je dobio priliku koju je dugo čekao te će mu ovo biti debitantski nastup na KSW-u, a protivnik će mu biti Poljak Krystian Kaszubowski.

Račić ide po pojas

Jak je, uvijek ide prema naprijed i s njim treba pametno. Dobro smo se pripremili, a taktiku ćemo otkriti u kavezu”, rekao je Rakas.

Dubrovčanin Antun Račić (28-8-1) borit će se u bantam kategoriji protiv Poljaka Damina Stasiaka (11-6). Jedan od najboljih boraca u kategoriji do 61,2 kg, Račić će imati priliku osvojiti naslov pred domaćom publikom, u nadi da će održati svoj impresivni omjer pobjeda i poraza.

“Dobro sam se pripremio, odradio sam puno sparinga s jakim UFC borcima. Maksimalno sam spreman. Dat ću sve od sebe da u subotu izađem iz Arene s pojasom”, izjavio je Račević.

Na RTL Play-u i RTL 2

Najdugovječniji prvak KSW-a u velter kategoriji Borys Mankowski (19-8-1) susrest će se s Vasom Bakočevićem (39-18-1), jednim od najpopularnijih boraca iz Crne Gore. Bakočević s razlogom nosi nadimak “The Psycho” jer se bori protiv boraca raznih kategorija, a nakon otvorenog treninga najavio je što možemo od njega očekivati.

“Možete očekivati samo jedno, što je sigurno, a to je kaos. Očekujte ozbiljan spektakl jer ljudi još nisu vidjeli KSW”, izjavio je Bakočević.

Uzbudljivi borilački spektakl počinje ove subote u 19:40 i moći će se u cijelosti pratiti uživo, uz komentare Marka Petraka na RTL Sport kanalu na RTLplayu te od 21.50 na kanalu RTL 2.